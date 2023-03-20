أمطار وغيوم ورياح.. أجواء طقس غير مستقر في بورسعيد | صور

تشهد محافظة بورسعيد على مدار الساعات الماضية أجواء طقس غير مستقرة لم تشهدها المحافظة منذ بداية فصل الشتاء هذا العام فهناك شدة البرودة ونشاط سرعة الرياح و تساقط الأمطار.

هذا وقد غطت سماء بورسعيد الغيوم بسبب انتشار السحب الكثيفة والتى تتسبب فى تساقط الأمطار بدرجات متفاوتة على مدار اليوم بمختلف أحياء ومدن وقرى المحافظة.



وخلت الشوارع و الكافيهات و المناطق الترفيهية و المتنزهات من الرواد نظرا للطقس السيئ الذي تشهده المحافظة مع توقف العمل بميناء صيد بورسعيد.

ورفعت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ و الاستنفار بكافة أجهزتها المعنية سواء على صعيد غرفة العمليات المركزية أو على نطاق الأحياء ومجالس المدن و القرى.

أمطار وغيوم ورياح أجواء طقس غير مستقر فى بورسعيد ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٣١٤ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٣١٢ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٣١١ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٣٠٣ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٣٠٠ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٢٥٧ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٢٥٤ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٢٤٩ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٢٤٧ ٢٠٢٣٠٣١٩_١٤٥٢٤٦

وحذرت إدارة مرور بورسعيد المواطنين من استخدام السرعة المفرطة على الطرق العامة السريعة الخارجية و الداخلية فيما أعلنت مستشفيات هيئة رعاية بورسعيد الصحية حالة الاستنفار القصوى لاستقبال اي حالات .



كما أعلنت محافظة بورسعيد انتشار سيارات كسح وشفط مياه الأمطار بتنسيق كامل مع الأحياء و جهاز الإنقاذ و الطوارئ التابع للمحافظة وشركة الصرف الصحى و مياه الشرب بقطاع القناة .