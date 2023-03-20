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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار وغيوم ورياح.. أجواء طقس غير مستقر في بورسعيد | صور

أمطار وغيوم ورياح
أمطار وغيوم ورياح أجواء طقس غير مستقر فى بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد على مدار الساعات الماضية أجواء طقس غير مستقرة لم تشهدها المحافظة منذ بداية فصل الشتاء هذا العام فهناك شدة البرودة ونشاط سرعة الرياح و تساقط الأمطار.  

هذا وقد غطت سماء بورسعيد الغيوم بسبب انتشار السحب الكثيفة والتى تتسبب فى تساقط الأمطار بدرجات متفاوتة على مدار اليوم بمختلف أحياء ومدن وقرى المحافظة.

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وخلت الشوارع و الكافيهات و المناطق الترفيهية و المتنزهات من الرواد نظرا للطقس السيئ الذي تشهده المحافظة مع توقف العمل بميناء صيد بورسعيد.

ورفعت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ و الاستنفار بكافة أجهزتها المعنية سواء على صعيد غرفة العمليات المركزية أو على نطاق الأحياء ومجالس المدن و القرى. 

أمطار وغيوم ورياح أجواء طقس غير مستقر فى بورسعيد

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وحذرت إدارة مرور بورسعيد المواطنين من استخدام السرعة المفرطة على الطرق العامة السريعة الخارجية و الداخلية فيما أعلنت مستشفيات هيئة رعاية بورسعيد الصحية حالة الاستنفار القصوى لاستقبال اي حالات .


كما أعلنت محافظة بورسعيد انتشار سيارات كسح وشفط مياه الأمطار بتنسيق كامل مع الأحياء و جهاز الإنقاذ و الطوارئ التابع للمحافظة وشركة الصرف الصحى و مياه الشرب بقطاع القناة . 

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