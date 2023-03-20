هدية من البنك المركزي للأمهات.. مكاسب الأسرة بعد السماح بفتح حسابات للأبناء القصر

أصدر البنك المركزي المصري، أمس، تعليمات جديدة للقطاع المصرفي، تتضمن التأكيد على السماح للأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر، أو ربط أوعية إدخارية بأسمائهم، حال كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، موضحا أنه هذه الخطوة تأتي وفقا لما تقضي به المادة "3"، من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

السماح للأمهات بفتح حسابات للقصر

وأكد البنك المركزي، في بيانه أمس، أن قرار السماح للأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر، يأتي على خليفة رصد البنك المركزي، اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، مشددا على أن المادة 3 من قانون أحكام الولاية على المال تنص على أنه على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

وأوضح أن هذه التعليمات تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية، للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.

دعم جهود الشمول المالي

في هذا الصدد قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرار سماح البنوك للأمهات بفتح حساب لأبنائهم القصر، يعد تكريما من الدولة والقطاع المصرفي للمرأة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، موضحا أن هذه الخطوة أيضا تأتي في إطار جهود الدولة والبنك المركزي، في تعزيز جهود الشمول المالي وتدعيم هذا التوجه.

أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي

وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطبيق فتح حسابات للأبناء القصر، وهم فئة كبيرة جدا من المجتمع، يقومون بالعديد من العمليات الاستهلاكية والشرائية، وبالتالي عندما يتمكن الجهاز المصرفي من دمج واستقطاب هذه الفئات، والسماح لهم بالقيام بالعمليات الشرائية من خلال البطاقات الائتمانية، سوف يعزز ذلك من جهود الدولة في مبادرة الشمول المالي

وتابع أن هذا الدمج سوف يعمل أيضا على توسيع قاعدة التحول الرقمي، وسوف يقلل من فكرة تداول الكاش وكل هذا تسعى الدولة في تنفيذه.