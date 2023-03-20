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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مذكرة اعتقال بوتين.. إجراء عاجل لـ روسيا ضد المحكمة الجنائية الدولية

بوتين
بوتين

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، فتح تحقيق جنائي ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت قضية جنائية ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث أصدر المدعي العام والقضاة يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين لإشرافه على اختطاف أطفال أوكرانيين. 

وقالت اللجنة إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كانت "غير قانونية بشكل واضح، حيث لا توجد أسباب للمحاكمة الجنائية".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم 17 مارس الجاري مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين.

وتعليقا على ذلك أكدت موسكو أن هذه المذكرة لا تملك أي أساس قانوني، ووصفتها بالقرار السخيف، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية باتت مجرد أداة في أيادي دول غربية تستخدمها لتصفية الحسابات.

روسيا الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الروسى بوتين

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