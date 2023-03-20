رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الرئيس السيسي مشغول بدعم الأسرة ولم شملها

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، بالقرار الرئاسي بالعفو عن كافة والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان 2023، معتبرا القرار بمثابة حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القرارات الرئاسية التي تظهر ترسيخ حقيقي لأسمى حقوق الإنسان.

وأضاف رضوان في بيان له، اليوم، قرارات الرئيس جاءت لتناسب احتفالات المصريين بأعياد الأم، وقبيل حلول شهر رمضان المعظم، كمسعى رئاسي أصيل لإدخال البهجة والسعادة والسرور على جميع المصريين، وأن تلك القرارات في هذا التوقيت تثبت أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين، مشغول على الدوام بكيفية لم شمل الأسرة المصرية.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم، تمهد لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة "الغُرم" في إطار دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.

واختتم رضوان بتأكيده على أن الدولة المصرية تواصل كتابة فصول النجاح المتمثلة في إعلاء راية حقوق الإنسان بمعناها الشامل، وأن الفترة الماضية برهنت بما لا يدع مجالا للشك على إنجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال العديد من السبل والطرق، التي شملت الإفراجات المتتالية والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية المعيلة، وزيادة الدور التكافلي وتنشيط العمل الأهلي في جميع أواصر الدولة المصرية.