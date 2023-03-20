قرار عاجل من الاتحاد السوداني لدعم الهلال قبل المواجهة الحاسمة مع الأهلي

أعلن نادي الهلال ، تلقيه خطابًا من الاتحاد السوداني لكرة القدم، بقرار جديد قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي يوم 1 إبريل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووافق الاتحاد السوداني على طلب الهلال بتأجيل مباراتيه في الدوري المحلي، من أجل استعداد الفريق جيدًا لمباراة الأهلي.

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر صفحته على “فيس بوك” جاء فيه:"الاتحاد السوداني لكرة القدم يوافق على طلب الهلال بتأجيل مباراتيه أمام الأهلي شندي والأهلي مروي في الدوري الممتاز”.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار على الهلال بهدف نظيف، أو بفارق هدفين إذا تلقت شباكه هدفًا، من أجل الصعود للدور المقبل.