تزامنا مع زبارة الرئيس الصيني لموسكو.. أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلن مسؤولون أميركيون اليوم "الإثنين" عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.

وتأتي تلك التحركات تزامنا مع زبارة الرئيس الصيني شي جين بينج لموسكو اليوم.

وأعلنت بولندا يوم الخميس الماضي تسليمها أربع طائرات مقاتلة من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا في "الأيام القليلة المقبلة"، مما يجعل بولندا أول دولة في الناتو تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

كانت أوكرانيا قد طلبت مرارا وبشكل عاجل طائرات حربية لمحاربة القوات الروسية، وغالبًا ما تتخذ بولندا، أحد أقوى مؤيدي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، زمام المبادرة في إقناع الحلفاء المترددين في بعض الأحيان بتزويد كييف بالأسلحة الثقيلة. حسبما ذكر موقع "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكي.

وتطالب أوكرانيا أيضًا بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف -16 " لكن طلبها رفضت مرارًا وتكرارًا.

وتقول واشنطن، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها سيستغرق وقتًا طويلاً، وستكون الصيانة واللوجستيات معقدة للغاية بحيث لا يمكن إدارتها أثناء الصراع المستمر.