اقتصاد الإمارات|مساهمو "أبوظبي التجاري" يقرون توزيعات أرباح نقدية وأسهم مجانية بـ3.8 مليار درهم

عقد بنك أبوظبي التجاري اليوم اجتماع جمعيته العمومية السنوية في أبوظبي، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة، ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح تبلغ 0.55 درهم للسهم الواحد وهو ما يمثل 60% من صافي الأرباح، والذي اجتاز أعلى مستوى لتوزيعات الأرباح الذي بلغ 50 %من صافي الأرباح خلال الأعوام الخمسة السابقة.

وستتضمن التوزيعات المقترحة أرباحا نقدية تبلغ 0.18 درهم وأسهما بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي وقدره 3.827 مليار درهم. وقال معالي خلدون خليفة المبارك، :"يسهم بنك أبوظبي التجاري بصفته بنكاً رائداً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدور رئيسي وفاعل في تمكين عملية النمو الاقتصادي المستدام في الدولة متمتعاً بمرونة طويلة الأمد من خلال الأداء المالي والتشغيلي القوي، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأضاف معاليه:"لقد واصل بنك أبوظبي التجاري في عام 2022 مسار نموه التصاعدي، وحقق أرباحاً صافية قياسية، مواكباً بهذا ما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات من مرونة وتكيّف، على الرغم من الظروف السائدة. وجاء الأداء المالي المميز للبنك مدعوماً بالتوسع في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، ومواصلة عملية التحوّل الرقمي لتحسين الأداء وتعزيز تجربة العملاء".

وتابع: "كما اتخذ بنك أبوظبي التجاري خطوات مهمة في مجال الحوكمة، لتعزيز المرونة المؤسسية على المدى الطويل، وتقديم مساهمات فعّالة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى دولة الإمارات. حيث قام البنك بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية أعماله، مع إشراف كامل ومباشر لمجلس الإدارة، كما أصدر سندات خضراء بهدف المساعدة في تمويل المشاريع التي تعزز أجندة الإمارات منخفضة الكربون.

ويلتزم بنك أبوظبي التجاري بلعب هذا الدور للمساهمة بتمكين دولة الإمارات لتحقيق مبادرة الحياد المناخي الاستراتيجي بحلول عام 2050. وأكد معالي خلدون المبارك على التزام البنك الراسخ بالعمل على تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية الإماراتية، في إيجاد جيل جديد من الكوادر البشرية الإماراتية، في قطاع البنوك والخدمات المالية. ورحب بانضمام أعضاء جدد منتخبين لمجلس الإدارة حيث يتيح انضمامهم لمجلس الإدارة المزيد من الخبرات المهنية، ويأتي كذلك تعزيزاً للتنوع بين الجنسين في مختلف قطاعات الأعمال. كما أعرب عن تقديره للمساهمات القيّمة التي قدمها الأعضاء الذين تركوا مجلس الإدارة في العام الماضي.

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "واصل البنك تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستمرار في الحفاظ على مكانته الريادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بأن تحقيق التميز والنجاح يرتكز على تقديم الأفضل لعملائنا لتلبية تطلعاتهم وتخطي توقعاتهم. وأضاف عريقات: "من خلال التخطيط والتنفيذ الفعال، تمكنت فرق العمل لدى البنك من اغتنام كافة الفرص المتاحة وبذل الجهود الدؤوبة لتحقيق نتائج استثنائية رغم التحديات المتزايدة التي تشهدها البيئة الاقتصادية حول العالم. ونجح البنك خلال العام 2022 في تحقيق أرباح قياسية بقيمة6.434 مليار درهم وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021." وتابع: "لقد كان العام 2022 قياسياً بكل المعايير، حيث واصل البنك نموه القوي والمضطرد الذي استند إلى مقومات عدة، بدءاً من الابتكار الرقمي وتعزيز حماية البيانات، وصولاً إلى دعم وتنمية الكفاءات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".