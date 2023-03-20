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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا والصين تتشاركان في العديد من الأهداف والمهام المشتركة

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن موسكو وبكين لديهما العديد من الأهداف والمهام المشتركة.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج في الكرملين، بحسب وكالة (تاس)، أنه يعلم أن الجانب الصيني يولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية العلاقات الصينية الروسية، لافتًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين "تضاعف" في عام 2022 إلى 185 مليار دولار.

وأكد إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك نظامًا اقتصاديًا، ونظام حكم ذي كفاءة عالية، بخلاف الكثير من الدول.

ولفت بوتين إلى أن الصين حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وصارت موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم.

وخلال الاجتماع، هنأ الرئيس الروسي نظيره الصيني على إعادة انتخابه لفترة ولاية أخرى، ورحب به في موسكو.

وأشار الرئيس الروسي إلى الطبيعة الرمزية لحقيقة أن شي قام بأول زيارة له كرئيس للصين لروسيا قبل عشر سنوات، مؤكدًا: "لقد اتخذنا خطوات كبيرة في تطوير علاقاتنا خلال هذا الوقت".

ووصل شي في زيارة دولة لروسيا في وقت سابق يوم الاثنين وسيبقى في العاصمة موسكو حتى 22 مارس، وتعد روسيا أول دولة يزورها شي منذ إعادة انتخابه رئيسًا للصين في 10 مارس الجاري.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الكرملين يحترم حق الرئيس الصيني شي جين بينج في التحدث مع أي شخص وفي أي وقت، وذلك ردًا على سؤال ما إذا كان الكرملين سيعترض، إذا قرر شي التحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن من موسكو.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "يقود شي جين بينج دولة ذات سيادة. وهو حر في التحدث مع من يشاء ومتى شاء. نتعامل مع هذا باحترام، تمامًا كما يحترم الرفاق الصينيون ما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس بايدن "حريص للغاية" على التحدث مع نظيره الصيني. 
وأضاف أن الاتصال لم يتم تحديده بعد و"ستجرى في الوقت المناسب".
 

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