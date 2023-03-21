اليوم.. محاكمة متهمي خلية تنظيم القاعدة الإرهابي

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، جلسة إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.

أمر الإحالة

أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة، لأنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد؛ للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.