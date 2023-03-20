لماذا دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة الاستنزاف

أدى إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من قبل طائرة عسكرية روسية فوق البحر الأسود في 14 مارس، إلى مخاوف من تصاعد الصراع في أوكرانيا، وربما تحولها إلى حرب بين الناتو وروسيا، وفق ماذكرت صحيفة ديكان هيرالد.

ولا يستبعد المحللون فرضية حدوث مثل هذا السيناريو.

ومع ذلك، فإن الحادث يثير بالفعل بعض الأسئلة الحاسمة حول الحرب في أوكرانيا، ومسارها حاليًا، حيث يبدو أن روسيا استعادت زمام المبادرة على الرغم من الخسائر الفادحة في المعارك لتعزيز مواقعها في شرق أوكرانيا.

في العام الماضي، استعادت القوات الأوكرانية بعض ما خسرته.

ومع ذلك ، لم تؤد المبادرات حتى الآن إلى أي تقدم روسي كبير، أو اختراق أوكراني حاسم.

يرى بعض المراقبين العسكريين أن الحرب دخلت مرحلة من الجمود والاستنزاف ، بينما يعتقد آخرون أن هذا سيتغير إذا شن الروس هجومًا ربيعيًا يبدو أنهم قد يستعدون فيه الكثير.

في حين أن الوضع العسكري في أوكرانيا قد يكون بطيئًا في التغيير ، فإن التصورات العامة في الغرب حول الحرب تتغير ببطء أيضًا.

يرى البعض أن حرب الاستنزاف هي حرب لا تؤدي إلا إلى زيادة بؤس الشعب الأوكراني، وبالتالي ، يعتقد أنه ينبغي بذل الجهود لجلب المتحاربين إلى الحل والسلام.