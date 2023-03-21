جنايات الزقازيق تحاكم قتلة شاب المقابر.. اليوم

تواصل محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات على تشغيل الأغانى بجوار المقابر.

تعود بداية تفاصيل الواقعة ليوم 15 من شهر يوليو عام 2022، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفي فاقوس المركزى تفيد وصول الشاب "حسان صلاح" 24 عاما مقيم بعزبة أم يوسف التابعة لمركز فاقوس مصاب بجروح نافذ بالبطن وكدمات متفرقة في الجسد وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة فاقوس مقتل الشاب "حسان صلاح" 24 عاماً مقيم بعزبة أم يوسف التابعة لدائرة المركز على يد المتهمين "صابر جميل" ونجليه "أحمد صابر" و"هاني صابر" بسبب خلافات على تشغيل الأغانى بجوار مقابر كفر البلاسى، حيث قام الأب بضرب المجنى عليه على الرأس بإستخدام شومة، وبعدها قام أحد نجليه بطعنه طعنة نافذة في البطن باستخدام آلة حادة "سنجة"، كما قام نجله الآخر بالتعدي على المجنى عليه بالضرب حتى تسببوا في سقوطه مغشياً على الأرض.