اليوم.. النقض تنظر طعن متهمي أحداث المغارة بسوهاج

تنظر محكمة النقض اليوم أولي جلسات نظر طعن 21 متهما علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسوهاج بالسجن المشدد من 10 سنوات إلى 15 سنة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المغارة"، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث تتعقد الجلسة أمام دائرة الثلاثاء الجنائية "د".

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.