بدء تجارب الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" بجنوب مصر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع (إيقات) بجنوب مصر؛ والذي تقدر احتياطياته بحوالي 2ر1 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.



وأوضح الملا - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع إيقات - أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً مع القطاع الخاص المصري.



وأشار إلى أنه تم تكوين شركة إيقات لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال في منطقة الكشف، ومن ثم تم البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصري ذي المهارات والخبرات ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين.



وقال "إن موقع إيقات ببدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري أصبح ثالث موقع في مصر يقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة"، لافتا إلى أن ما تحقق يضاف إلى الخطوات الهامة التي يحققها ملف التعدين، كما يعد أحد ثمار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين الواعد لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتنمية المجتمعات التي يتواجد بها، والتي بدأت بتعديل قانون التعدين ولائحته التنفيذية مروراً بتطوير النظام المالي ونظام التراخيص.



وأضاف أنه من المتوقع مع ما تحقق من إصلاحات في قطاع التعدين جذب مزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد بدء الإنتاج هنا، والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخراً؛ والتي أسفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.



وتفقد الوزير ما تم من تقدم في الأعمال وسير عملية إنتاج الذهب بدءا من عمليات الحفر ونقل الصخور من جبل إيقات إلى وحدة التكسير وطحنها ووضعها في الأحواض الخاصة بالاستخلاص تمهيداً لعملية الصهر واستخلاص الذهب وإنتاج السبائك وما تمت إقامته من بنية تحتية لتحقيق بدء الإنتاج من الكشف ومراحل العمل المختلفة.



وأوضح أن الوزارة تعمل على خطط طموحة لزيادة مواقع الإنتاج ومواقع البحث والاستكشاف التعديني، مما يفتح الباب أمام زيادة هذا النشاط وما يحققه من عوائد اقتصادية وفرص عمل توفرها الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات المساعدة في مجال توفير أجهزة الحفر والقياس والشحن والنقل.



ولفت إلى أن هناك مناجم بمنطقة امتياز إيقات يتم فيها حالياً أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطي والإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم حالياً إنتاج سبائك مبدئية يتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين بالعيار المناسب لنوعيتها أو دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي "9999" تمهيداً للتصدير أو استخدامه في زيادة احتياطيات مصر من الذهب بالتعاون مع البنك المركزي.