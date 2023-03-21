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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"نفط الكويت": حادث تسرب البترول تحت السيطرة وتم حصر نطاقه

صدى البلد

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المتحدث الرسمي باسم شركة "نفط الكويت" قصي العامر، إن حادث التسرب النفطي الذي وقع في غرب الكويت صباح يوم أمس لا يزال تحت السيطرة، وأن فرق الطوارئ المختصة متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تطور.

وأوضح العامر، في تصريح اليوم "الثلاثاء"، أن فرق العمل المعنية تواصل بذل أقصى الجهود للسيطرة التامة على التسرب وذلك بعد أن نجحت في حصر نطاقه من خلال اتباع كافة الإجراءات والضوابط التي تستند إلى أدق المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وطمأن العامر المواطنين والمقيمين أنه لا يوجد أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة جراء الحادث، وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

وشدد على أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر أبدا، في حين تعمل الفرق المعنية على تأكيد عدم تسرب أي انبعاثات ضارة وتأكيد الحفاظ على المعايير البيئية المعتمدة بالدولة.

كانت شركة نفط الكويت أعلنت أمس الإثنين حالة الطوارئ؛ إثر حدوث تسرب نفطي غربي الكويت.
 

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