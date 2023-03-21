عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تستدعى القائم بالأعمال الكندي في موسكو.. اعرف السبب

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، عن استدعاء القائم بالأعمال الكندي المؤقت في موسكو بسبب تصريحات وزيرة خارجية كندا حول نية أوتاوا "تغيير النظام في روسيا".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 مارس، تم استدعاء القائم بالأعمال الكندي في روسيا، برايان إبل، إلى وزارة الخارجية الروسية، وسط احتجاج شديد اللهجة بسبب تصريح وزيرة الخارجية ميلاني جولي خلال مؤتمر صحفي في 10 مارس 2023 بشأن منشور على موقع الوزارة على الإنترنت مفاده أن أوتاوا تنوي تغيير النظام في روسيا بكل الوسائل الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأعربت الخارجية الروسية القائم بالأعمال الكندي عن رفضها مثل هذه التصريحات، وأنها تتعارض مع التزامات كندا كدولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مناسبة للرد.. حيث أن الإجراء الهجومي الجديد المعادي للروس قد نفذ ولم يتنصل منه الجانب الكندي بعد ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين البلدين".

جاء ذلك ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي جاء فيها أن الهدف طويل المدى للتدخل الغربي في أوكرانيا ليس مجرد رؤية موسكو مهزومة ولكن لتغيير النظام في روسيا.

وأدلت جولي بهذه التصريحات بينما أعلنت حكومتها فرض عقوبات جديدة على استيراد الألمنيوم والفولاذ الروسيين.

وقالت الوزيرة: "نحن قادرون على رؤية مدى عزلنا لروسيا في الوقت الحالي لأننا بحاجة إلى القيام بذلك اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وما هي التأثيرات أيضا على المجتمع، ومدى ما نشهده من تغيير محتمل بالنظام في روسيا".

وأضافت: "الهدف هو بالتأكيد إضعاف قدرة روسيا على شن هجمات صعبة للغاية ضد أوكرانيا، وأيضا محاسبة موسكو وداعميها".

روسيا الخارجية وزارة الخارجية العلاقات الثنائية الخارجية الروسية القانون الدولي فرض عقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مساعد وزير الداخلية: إغلاق 15 سجنا بعد افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

كانا يستعدان للزواج.. طبيب أسنان وخطيبته يلقيان مصرعهما قبل الزفاف|تفاصيل

فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضيته ضد التعاون السعودي

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية: هذه الدول لا يمكنها لعب دور الوسيط في أوكرانيا

الخارجية الروسية تنتقد الدنمارك بشأن تفجير نورد ستريم

ترشيحاتنا

شكري: هناك حاجة إلى أعمال ذات أثر فوري لـ تخفيف التغيرات المناخية

من معسكر المنتخب.. كهربا في مكالمة فيديو برفقة والدته احتفالا بعيد الأم

شكلهم اتخانقوا.. ريهام سعيد تلغي متابعة ريم البارودي بعد حلقتها أمس

مدرسة بالجيزة تهدد الطالبات : "يا تسلموا التابلت يا نبلغ الشرطة"

غير الثعبان.. ملاحظة صادمة للجمهور عن ظهور أحمد السقا مع رامز جلال

أردوغان يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الرئاسة التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر فلوسك .. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

الجدة والحفيدة.. كارول سماحة تنشر صورة برفقة والدتها وابنتها

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

فيديو

هدد بفضحها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة لابتزازها| فيديوجراف

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

رامز جلال يستعين بمذيعة وممثلة شهيرة للإيقاع بضيوفه I خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ