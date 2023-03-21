عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال حفل البنك التجاري الدولي وGLAM..

وزيرة التخطيط: نسعى للتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز بيئة مستدامة وعادلة

صدى البلد

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باحتفالية شبكة المبادرات النسائية التابعة للبنك التجاري الدولي لجائزة الاستدامة بالتعاون مع GLAM مجموعة السيدات السفيرات، لتوزيع جائزة الاستدامة، بحضور سفيرة كولومبيا بالقاهرة، محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي وعدد من الوزراء والسفراء.

وشهد الحفل تكريم راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة “رامسكو” للتشييد وبناء القرى البيئية، لدورها في مجال ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وخلال كلمتها، توجهت وزيرة التخطيط، بالشكر إلى شبكة المبادرات النسائية في البنك التجاري الدولي؛ لجهودهم وعقد حفل توزيع الجوائز، كما تقدمت بالتهنئة لـ راوية منصور على إنجازاتها في تمكين المرأة من خلال العمل المناخي، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يخلق تأثيرات مضاعفة وملموسة في جميع أنحاء مصر.

ونوهت بأنه من المهم أن يكون هناك جيل جديد من المدافعين عن حقوق المرأة والتعرف عليهم، متابعة أن تفاني المرأة وطاقتها هما بالفعل ما نحتاج إليه، مضيفة أنه كلما زاد الاستثمار في البشر ومواهبهم، كان ذلك سببًا في التأثير الدائم.

وشددت "السعيد"، على ضرورة التركيز على جمع بيانات قوية مصنفة حسب النوع حول الاستدامة، موضحة أن تلك البيانات ستساهم في تحسين تقييم تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية في مجال العمل المناخي، وتطوير وتخطيط سياسات الحد من المخاطر والكوارث التي تستجيب للنوع الاجتماعي.

وأكدت أهمية الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بيئة مستدامة ومنصفة وعادلة، مشددة على ضرورة ضمان حصول النساء على الموارد والفرص على قدم المساواة، وأن تكون أصواتهن مسموعة، وأن يتم الاعتراف بمساهماتهن وتقديرها، موضحة أن كل يوم يمثل فرصة لمساعدة امرأة واحدة، وبمساعدتها على الثقة بالنفس، فإن ذلك يعني مساعدة جميع النساء.

وزيرة التخطيط البنك التجاري الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة هالة السعيد الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أحمد رمزي وتوفيق الدقن.. سينما الهناجر تُحيي ذكرى نجوم الزمن الجميل

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

ضربوا المدرسين.. 3 سيدات يقتحمن مدرسة ويرهبون المعلمين بآلات حادة| فيديو

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

أبرزهم "بابا المجال".. 4 أعمال بإمضاء المخرج أحمد موسى في 2023

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

كانا يستعدان للزواج.. طبيب أسنان وخطيبته يلقيان مصرعهما قبل الزفاف|تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب في قبضة الشرطة| حقيقة اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ..شاهد

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

هبوط سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 130 جنيها خلال 3 أيام

في زيارة مفاجئة.. رئيس وزراء اليابان يصل كييف لعقد اجتماع مع زيلينسكي

كلام نهائي.. ستاد القاهرة يستضيف مباراة الاهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

من حقهم شغل الوظائف الإدارية.. وزير التعليم يزف بشرى لحملة الماجستير والدكتوراه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وظائف تحول أصحابها إلى تعساء| دراسة تكشفها

مشروب خارق كوب منه يخلصك من أمراض القلب وضغط الدم

وفر فلوسك .. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ