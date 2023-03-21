رؤية هلال رمضان 2023 .. موعدها وكيفية إعلانها

عن رؤية هلال رمضان 2023 ، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها ستستطلع رؤية هلال رمضان 2023، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء وسيتم إعلانها للجمهور مباشرة.

رؤية هلال رمضان بث مباشر

وأوضحت، دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر إعلان رؤية هلال رمضان 2023 ، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، لنتيجة رؤية هلال رمضان 2023.

موعد رمضان 2023



ووفقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد شهر رمضان هجريا وأول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس 1 رمضان لعام 1444 هجرية، الموافق 23 مارس 2023.

كيفية رؤية هلال رمضان

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء ، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأضافت أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر.الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.

دعاء رؤية هلال رمضان

دعاء رؤية الهلال ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).