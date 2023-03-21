الزراعة: مشروع مستقبل مصر مساحته مليون و50 ألف فدان

أكد الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار الزراعي العلمي لمشروع مستقبل مصر، أن مشروع مستقبل مصر هو جزء من مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف "عبد الحكيم"، خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد علي، أن مشروع مستقبل مصر مساحته مليون و50 ألف فدان، منوها بأن الذى تم العمل به حاليًا 300 ألف فدان، وهناك إنتاج منذ سنوات، وأن المشروع بدأ في مارس 2017.

وكشف عن أن الدولة بدأت بالفعل فى المشروع، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المسئولين لمتابعة تنفيذ المشروع.

وأضاف أن المشروع تتم إدارته من مجموعة من الشباب و المشرفين و الزراعيين المصريين، وهناك مستثمرين كبار فى المجال يتم التعاون معهم.

ولفت إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة فى الزراعة ويجب أن يتم الاعتماد عليه، ويكون هناك اكتفاء ذاتى، ويتم التصدير.