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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توزيع 450 ألف كرتونة من جمعية الأورمان للمواطنين بالمحافظات.. تفاصيل

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، أنه سيتم توزيع أكثر من 450 ألف كرتونة، وأن هناك دور كبير لـ المجتمع المدني، وأن هناك تضامن من صناع الخير. 

  

وأضاف مدير جمعية الأورمان، خلال برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه كان يتوقع توزيع 250 ألف كرتونة أو 300، ولكن بحمد الله سيتم توزيع أكثر من 450 ألف. 

وأشار إلى أن الخدمات تقدم لجميع المواطنين، بالمحافظات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن دور المجتمع المدني.

تعليق أبو العينين على مبادرة كتف في كتف

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "شعرت بالسعادة والفخر لمشاركتي في أكبر مبادرة يشهدها العالم في تاريخ العمل الإنساني والمجتمعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم".

أضاف أبو العينين: "شعرت بالاعتزاز وأنا أرى الفرحة والسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق الرئيس مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجا ملهما في التكافل والعمل الإنساني يصعب على دول كبرى تطبيقها، فالمصريون في أوقات الشدة واحد.. قادرون على تخطي أي صعاب أو محن".

أكد وكيل مجلس النواب، على أهمية التوقيت الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية، قائلا: "إطلاق المبادرة يأتي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسعادة".

صناع الخير جمعية الاورمان أبو العينين محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب

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