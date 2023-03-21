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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات مهمة.. تحذير جديد من روسيا والصين بشأن اندلاع الحرب النووية

روسيا والصين
روسيا والصين

أكدت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، علي عدم جواز شن حرب نووية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في مثل هذا الصراع.

وشددت روسيا والصين، في بيان مشترك، على أهمية معاهدة الحد من الأسلحة النووية لزعماء الدول الخمس النووية بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح.

وجاء في البيان، أن "الطرفين يؤكدان أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ويجب عدم إطلاق العنان لها".

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بالإضافة إلى ذلك، دعت موسكو وبكين جميع الدول الموقعة على الالتزام بمبادئها الرئيسية، بما في ذلك الحد بشكل فعال من خطر نشوب حرب نووية وأي نزاع مسلح بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية.

وأكد البيان، علي أنه “لا ينبغي لجميع القوى النووية وضع أسلحتها النووية خارج أراضيها الوطنية، وعليها سحب جميع الأسلحة النووية الموجودة في الخارج”.

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