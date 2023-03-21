يحيى قلاش: نتائج نقابة الصحفيين بوصلة مهمة ومفيدة لتعزيز فكرة الحوار

قال الكاتب الصحفي الكبير يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن نتائج انتخابات نقابة الصحفيين يجب أن نسعد بهم ليس بفوز مرشح في منافسة ما، لكن نسعد بها لدلالتها أكبر من كونها نقابة مهنية، إذ إن انتخابات نقابة الصحفيين طوال السنوات الماضية تكون بوصلة مهمة ومفيدة للبناء عليها وتعزز فكرة الحوار.

وأضاف "قلاش"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان حافظ على تاريخه ومكانته بخروج نتائج انتخابات نقابة الصحفيين بهذا الشكل.

وأشار إلى أن انتخابات النقابة مهمة وتعكس معنى مهما ، ولها ومزيتها في معنى التغيير، ونقابة الصحفيين لا يمكن أن تختصر في أشخاص ولكنها نقابة مهمة ودورها مهم.

