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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يواصل الهبوط .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-3-2023، الهبوط لليوم الرابع على التوالي متأثرًا بتراجع أسعار الذهب عالميًا، نتيجة بيانات مبيعات المنازل الأمريكية.

 وأثرت بيانات مبيعات المنازل في أمريكا سلبًا على سعر الذهب اليوم حيث ارتفعت مبيعات المنزل في الولايات المتحدة الأمريكية مسجلة 4.58 مليون منزل، مرتفعة عن القراءة السابقة حينما سجّلت 4.19 مليون منزل، مما يشير إلى انتعاش سوق العقار في أمريكا.

وتراجع سعر الذهب اليوم بنحو 5 جنيهات بعد أن خسر سعر جرام الذهب بالأمس نحو 50 جنيها للجرام الواحد في جميع محال الصاغة داخل مصر.

ووصل إجمالي التراجع في سعر الذهب منذ بداية الأسبوع الجاري إلى 145 جنيهًا في الجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

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سعر الذهب اليوم 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محال الصاغة، ضمن نشرته الخدمية.

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2245 جنيهًا للجرام الواحد بعد أن وصل سعر الجرام إلى 2411 جنيهًا السبت الماضي.

سعر الذهب الآن 

سجّل سعر جرام سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1684 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية. 

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 1965 جنيهًا للشراء و1945 جنيهًا للبيع .

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا إلى 2245 جنيهًا للبيع .

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء  15.720 جنيهًا للبيع.

وعن أسعاره عالميًا فقد تراجع من 1976 دولارًا للأونصة إلى 1936 دولارًا للأونصة.

وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بتثبيتها أو رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، للحد من تداعيات أزمة القطاع المصرفي.

وأمس الثلاثاء، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.55% إلى 1948 دولارًا للأوقية، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1951 دولارًا.

وذلك نتيجة لبيانات مبيعات المنازل في أمريكا التي سجلت 4.58 مليون منزل، مرتفعة عن القراءة السابقة حينما سجلت 4.19 مليون منزل، مما يشير إلى انتعاش سوق العقار في أمريكا.

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