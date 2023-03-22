"البترول" تكشف تفاصيل بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات"..شاهد

قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول ، إن موقع " إيقات " هو أحد المواقع الهامة في التعدين في جنوب مصر ، وهو خاص باحتياطي 1.2 مليون من أوقية ذهب .

وتابع وزير البترول ، عبر لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أنه جاري التشغيل التجريبي للموقع ، واستخراج سبائك مبدئية ، موضحا أن هناك جولوجين وخبراء يعملون على أعلى مستوى في الموقع .

وأوضح ، أن إنتاج الموقع مع الوقت يزداد ، نتيجة تطوير قطاع التعدين ، وبدأ تعديل قانون التعدين ، وتغير اللائحة التنفيذية ، ونظام التراخيص ،مما شجع النشاط .

