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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت| مصر تستقبل رمضان برقابة على الأسواق.. قتلى وجرحى جراء زلزال أفغانستان وباكستان.. ومساعدة من صندوق النقد لأوكرانيا

صحف الكويت
صحف الكويت
  • مصر تستعد لاستقبال رمضان بصيانة المساجد وتشديد الرقابة على الأسواق
  • السيسي يوجّه بتعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران
  • قتلى وجرحى جراء زلزال ضرب أفغانستان وباكستان وبعض مناطق في الهند
  • السعودية: الخميس أول أيام شهر رمضان
  • عبد الفتاح البرهان: لا يوجد عسكري ينفذ انقلابًا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والموضوعات الهامة التي تخص الشأن الدولي والمحلى والمصري أيضًا.

فمن صحيفة "الأنباء"، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل.

ومن صحيفة “الراي”، استعدت مصر لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ أكبر خطة تطوير وصيانة للمساجد، بينما راجعت الحكومة مخزون كل السلع لضمان توافرها بشكل كامل، خصوصاً في الأماكن الأكثر احتياجاً، وشددت الرقابة على الأسواق في المحافظات كافة.

في الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الجريدة"، أن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة في مرصد سدير، وعليه فإن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس أول شهر رمضان المبارك.

أما صحيفة "القبس"، فنقلت عن هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الكويت، وبذلك يكون اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان، ويوم (الخميس) الموافق 23 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.

كما ذكرت أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يواصل الحشد للاتفاق الموقّع بين مختلف الأطراف للانتقال بالبلاد إلى حكم مدني وتشكيل حكومة مدنية، حيث دافع الثلاثاء عن الجيش، نافياً عنه تهمة تنفيذ انقلابات.

جاء ذلك في خطاب جماهيري ألقاه البرهان وهو أيضاً قائد الجيش، بمدينة «بارا» بولاية شمال بثه التلفزيون الرسمي.

 وقال البرهان: «نؤسس لإقامة جيش لا يتدخل في السياسة مستقبلاً». واعتبر أنه «لا يوجد عسكري ينفذ انقلاباً، السياسيون هم من ينفذون الانقلابات».

عالميًا، ذكرت صحيفة "الأنباء، أن زلزالًا بقوة 6.5 درجات ضرب أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحدد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترا إلى جنوب ـ جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان.

كما ذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرق أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم.

ومن صحيفة "الراي"، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، قادة الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، لحضور قمة «الصين وآسيا الوسطى»، في وقت تعزّز بكين وجودها في هذه المنطقة بينما تنشغل روسيا التي تملك نفوذاً كبيراً فيها، بالحرب في أوكرانيا.

كما لفتت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن أمس الثلاثاء أنّه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان إنّ الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"

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