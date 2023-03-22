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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التحذيرات الروسية.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن إرسال قذائف اليورانيوم لأوكرانيا

بريطانيا
بريطانيا

قال رئيس لجنة الدفاع البريطاني، توبياس إلوود، اليوم الأربعاء، إن قذائف اليورانيوم المنضب تستخدم في أنحاء العالم وروسيا نفسها تستخدمها.

وجاء ذلك عقب إعلان بريطانيا إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، الأمر الذي أغضب روسيا وشنت هجوما كبيرا على السلطات البريطانية محذرة من اتخاذ لندن لهذه الخطوة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب استفزاز لدفع الصراع إلى مرحلة جديدة.

وعلى جانب آخر، قال أوليج موروزوف، نائب مجلس الدوما الروسي، إن رد موسكو علي استخدام أوكرانيا لقذائف اليورانيوم المنضب سيكون له عواقب وخيمة.

وقال موروزوف: “يبدو أن بعض السياسيين الأوروبيين ليس لديهم العقول ولا غريزة بقاء. هل يدركون كيف سترد روسيا علي استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في اوكرانيا؟ أعتقد أنه ستكون هناك عواقب وخيمة”.

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