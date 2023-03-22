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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صور على فيس بوك .. شخصين وراء سرقة ابواب المقابر بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

رصدت الأجهزة الأمنية تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً صور فوتوغرافية تشير إلى سرقة أبواب إحدى المقابر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.

 وبإستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر بإكتشافه سرقة (2) بوابة حديدية لمقبرتين ولم يتهم أحد فى إرتكاب الواقعة ، وأضاف بعدم الإبلاغ لعدم رغبة ملاك المقبرتين فى إتخاذ ثمة إجراءات قانونية.. وبإستدعاء أحد مالكى المقبرتين وسؤاله أيد ذلك.  

بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب المستولى عليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك الأجهزة الامنية مدينة قليوب معلومات جنائية سرقة أبواب المقابر

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