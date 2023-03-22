صور على فيس بوك .. شخصين وراء سرقة ابواب المقابر بالقليوبية

رصدت الأجهزة الأمنية تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً صور فوتوغرافية تشير إلى سرقة أبواب إحدى المقابر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.

وبإستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر بإكتشافه سرقة (2) بوابة حديدية لمقبرتين ولم يتهم أحد فى إرتكاب الواقعة ، وأضاف بعدم الإبلاغ لعدم رغبة ملاك المقبرتين فى إتخاذ ثمة إجراءات قانونية.. وبإستدعاء أحد مالكى المقبرتين وسؤاله أيد ذلك.

بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.