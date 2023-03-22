بمناسبة عيد الأم.. الداخلية تنظم احتفاليات لتكريم أسر الشهداء

قامت وزارة الداخلية بتنظيم إحتفاليات بمناسبة عيد الأم 2023 لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء بمختلف المحافظات ، فضلاً عن تقديم الهدايا العينية والورود ، وقضاء يوم ترفيهى معهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.

وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية، وحرصاً من أجهزة الوزارة على المشاركة الفعالة فى كافة المناسبات المجتمعية .

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