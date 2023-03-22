أفضل تطبيقات قراءة القرآن الكريم على موبايلك في رمضان.. تعرف عليها

تسعى أغلبية الأمة الإسلامية في قراءة القرآن الكريم في رمضان ، من أجل الإكثار من ذكر الله الذي يتمثل في قراءة القرآن الكريم، حيث أنها أحد الأمور الأساسية في الإسلام وخاصة في شهر رمضان المبارك، والذي يتجه فيه الجميع لقراءة القرآن الكريم وختمه مراتٍ ومرات.

وربما يتعذر على بعض النساء قراءة القرآن الكريم من المصحف بذاته، ويتوجب لأجل هذا أن تحصل على أفضل تطبيق لقراءة القرآن الكريم ، لذلك سنوضح أفضل تطبيقات القرآن الكريم للأندرويد و الآيفون.

المصحف الذهبي للقرآن الكريم



تطبيق المصحف الذهبي للقرآن الكريم، هو أحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها للقراءة والإطلاع على القرآن الكريم، فما يميزه هو كثرة الخيارات المتوفرة به وكثرة الإمكانات التي يقدمها، حيث يُمكنك من الإطلاع على تفسير الآيات، ومعرفة معاني الكلمات في حال أردت، بل والإستماع أيضًا إلى تلك الكلمات، كما أنه يُمكنك من الإستماع إلى القرآن الكريم مع توفير العديد من القرّاء المميزين، والجدير بالذكر أنه يمكنك من خلاله معرفة أسباب نزول الآيات وإعرابها وبلاغتها وقواعد الصرف المتوفرة بها.

مصحف القرآن الكريم آي-فون إسلام

يعد أحد أكثر تطبيقات القرآن الكريم تميزًا، وخاصة إن كنت مستخدم آيفون، تطبيق مصحف القرآن الكريم هو أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم، حيث يوفر العديد من الخيارات، فإنه يُمكنك من أكثر من خيار ووضعية للقراءة لتوفير حرية الإستخدام حيث تستخدمه كما يناسبك على الوضع الذي تراه مريحًا، كما انه يوفر تفاسير عديدة لآيات القرآن الكريم، والجدير بالذكر أنه يمكنك الإستماع من خلاله أيضًا.

مسلم برو

تطبيق مسلم برو أحد التطبيقات المميزة التي أمكننا اقتراحها، نظرًا لكثرة مميزاته والخواص المتوفرة به، فتطبيق مسلم برو يُمكنك من العديد من الأمور إن تعلق الأمر بقراءة القرآن الكريم ، فيمكنك التحكم في طريقة العرض والتحكم في الخطوط التي سطر بها القرآن في هذا التطبيق، كما أنه يُمكنك من التعرف على مواقيت الصلاة والقبلة، بل وإمكانيته على أن يكون مسبحة إلكترونية إن لم تكن بحوزتك واحدة! وبالإضافة إلى ذلك فمنخلال استخدام الموقع يُمكنك من التعرف على المساجد القريبة منك إن كنت في منطقة غريبة عنك، بل والتعرف على المطاعم التي توفر أطعمة حلال وهذا في حال كنت في بلدٍ أجنبية.

القرآن الكريم بدون انترنت

تطبيق القرآن الكريم هذا يعد أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم ، حيث يوفر تطبيق القرآن الكريم هنا قراءة القرآن الكريم بواجهة تشبه طبعة المدينة المنورة..لتشعر أنك تقرأ من مصحف المدينة المنورة بنفس التنسيق ونفس الشكل، وهذا بالطبع دون أن تضطر لأن تكون متصلًا بالإنترنت، مع إمكانية وضع إشارة مرجعية للعودة مجددًا وقتما تشاء لأخر موضع قمت بالوقوف عنده أثناء القراءة، وبطبيعة الحال فإنه يتوفر فهرس لسور القرآن وفهرس آخر للأجزاء.

iQuran Lite



تطبيق iQuran Lite هو تطبيق لقراءة القرآن الكريم، وما يمتاز به هو إمكانية قراءة القرآن الكريم من خلاله بوضوح، ويمتاز بواجهة واضحة ومريحة ولاتوجد بها أي تعقيدات فلن تشعر بجهد حتى تصل إلى الواجهة التي تُمكنك من اختيار السورة التي تود قراءتها، ثم الإنتقال لقرائتها بأريحية كاملة، كما يمكن ترجمة الآيات باللغة الإنجليزية.