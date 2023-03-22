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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منافذ ثابتة ومتحركة.. تخفيضات ضخمة من وزارة الزراعة بداية رمضان

سلع غذائية
سلع غذائية

كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل استمرار مبادرة من “خير مزارعنا لأهالينا”؛ التي تواصل مسيرتها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

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تخفيضات 45%.. الزراعة تفجّر مفاجأة عن أسعار السلع في منافذها

وقال "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المبادرة تعمل على توفير السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية؛ من خلال منافذ ثابتة ومتحركة؛ بالتنسيق مع المحافظين.

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتم طرح بعض السلع بتخفيضات تصل إلى 45%؛ نتيجة تقليل الحلقات الوسيطة بين المعرض والمواطن؛ والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أنه يتم بيع شيكارة بطاطس “4 كيلوجرام” مقابل 10 جنيهات، ويتم بيع اللحوم البلدي بـ 185 جنيهًا، وأرز حبة رفيعة مقابل 15.5 جنيه، و17.5 للأرز الحبة العريضة، كما يتم بيع الأسماك البلطي درجة أولى طازج مقابل 50 جنيهًا للكيلو بجميع منافذ وزارة الزراعة، وبلطي درجة ثانية بـ 30 جنيهًا.

السكر بـ 17.5 جنيه

وأكد أن كيلو البلح في معرض خير مزارعنا لأهالينا يتم بيعه مقابل 15 جنيهًا، وكيلو المكرونة بـ 15 جنيهًا، والسكر بـ 17.5 جنيه؛ وذلك من أجل رفع الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان وبعد رمضان.

الزراعة وزير الزراعة خير مزارعنا سعيد صالح عزة مصطفي

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