الكشف على 1517 مواطنًا خلال قافلة طبية بالبحيرة

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه بتنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية ديبونو بمركز ادكو وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء 20 و21 مارس ، تم خلالها الكشف على 1517 مواطنًا ، من خلال 10 عيادات .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة 394 وعيادة الأطفال 354 وعيادة الجراحة 150 وعيادة النساء 96 وعيادة تنظيم الأسرة 84 وعيادة العظام 218 ، وعيادة الأنف والأذن 70 وعيادة الجلدية 85 وعيادة الأسنان 66 .

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

ذلك إستمراراً لعمل القوافل الطبية المجانية والتى تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.