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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاملون ينظمون ممرا شرفيا لرئيس محكمة جنوب دمنهور بعد تكريمه من وزير العدل

ممر شرفي لرئيس محكمة
ممر شرفي لرئيس محكمة جنوب دمنهور

نظم العاملون بمحكمة جنوب دمنهور ومقرها محكمة إيتاي البارود الابتدائية، ممرا شرفياً للمستشار مينا مدحت محروس لوقا، رئيس المحكمة، لتقديم التهنئة له على تكريمه من المستشار عمر مروان، وزير العدل، لما بذله من جهد في تطوير العمل داخل المحاكم التابعة لدائرة جنوب دمنهور، وافتتاح المكاتب الرقمية بها.

ممر شرفي لرئيس محكمة جنوب دمنهور
ممر شرفي لرئيس محكمة جنوب دمنهور
ممر شرفي لرئيس محكمة جنوب دمنهور

واصطف العشرات من العاملين بالمحكمة في مشهد مشرف، وانتظروا قدوم المستشار مينا مدحت، رئيس المحكمة، عند حضوره فى الصباح الباكر، إذ فوجئ بتجمع العاملين بالمحكمة بالممر الشرفي، الذي نظموه ووجهوا له التحية على ما بذله من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله بالمحكم.

ويعتبر الممر الشرفي الذي نظمه العاملون بمحكمة إيتاي البارود اليوم، الخميس، الأول في تاريخ المحكمة من أجل تقديم التهنئة لرئيس المحكمة على تكريم المستشار وزير العدل وتسليمه شهادة تقدير تم التوقيع عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما قدمه خلال هذه الفترة الوجيزة من إنجاز الأعمال وحسن المعاملة للعاملين بالمحكمة ونشر ثقافة العمل الجماعي والروح الطيبة بين العاملين.

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وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، كرم المستشار مينا مدحت لوقا، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور، ومقرها محكمة إيتاي البارود، وذلك من خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة العدل بمناسبة تكريم القضاة المتميزين، وذلك بحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار النائب العام.

وتم تسليم المستشار مينا مدحت لوقا، رئيس محكمة جنوب دمنهور، شهادة التقدير تم التوقيع عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تطوير ورفع كفاءة جميع محاكم المحافظة، وكذلك المساهمة في الانتهاء من أعمال التحول الرقمى داخل العديد من المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور.

 

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