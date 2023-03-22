رئيس الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي: نحاول إعادة مستويات التضخم إلى 2%

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل كبير العام الماضي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشكلات البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي يعمل بكل السبل لحماية النظام المصرفي الأمريكي.

وأوضح أن هدف الفيدرالي الأمريكي هو إعادة مستويات التضخم إلى 2% مؤكدًا أن خفض التضخم سيستغرق وقتًا طويلًا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد قرر، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمعدل 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%.

وتعتبر الزيادة الأخيرة هي التاسعة على التوالي، التي يقرها البنك المركزي الأمريكي، لأعلى مستوى منذ عام 2007.

وقال الفيدرالي في بيان، الأربعاء، سياسته النقدية إن التضخم لا يزال مرتفعًا والنظام المصرفي سليم ومرن، وشدد على أنه سيواصل خفض ميزانيته العمومية كما هو مخطط له.