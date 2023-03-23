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رئيس التحرير
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أخبار البلد

شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها..وزير الري يؤكد على أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية

صدى البلد

شارك  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل الماء .. مصدر الحياة" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك .

وفى كلمته بالجلسة أشار  الأستاذ الدكتور هانى سويلم لأهمية إنعقاد المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل المياه" والتى شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها عام ٢٠٢١ ، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تعد قصة نجاح للتعددية ومراعاة قيم الأمم المتحدة ، حيث اجتمعت البلدان الثمانية عشر في المجموعة الأساسية من مناطق مختلفة حول العالم للعمل بشكل جماعى لتعزيز أجندة المياه ورفع الطموح العالمى قبل إنطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه .

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات المجموعة خلال الفترة الماضية ، حيث تم إصدار البيان الإقليمى المشترك بشأن المياه بدعم من عدد قياسى بلغ ١٦٨ دولة و ١١ منظمة ، كما نظمت المجموعة إحتفالية "علامة عام واحد" في يوم المياه العالمى ٢٠٢٢ ، كما قدمت المجموعة عدد من البيانات المشتركة خلال الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ .

وأكد  على إلتزام المجموعة القوى بالنهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه ، مع العمل على ضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحى خاصة بالدول التى تعانى من الندرة المائية والبلدان النامية التى تعتبر الاكثر احتياجا للإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة المستويات .

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