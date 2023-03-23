مع بداية شهر رمضان .. خطأ قد يفصل عداد الغاز المنزلي بالكارت والبترول تحذر منه

نشرت الصفحة الرسمية لشركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مقطع فيديو تحذيري، لخطأ يقع فيه الكثيرين يؤدي إلى فصل عداد الغاز المنزلي الذي يشحن بالكارت.

وحذرت الشركة عبر الفيديو من الخطأ وتكراره، حيث يفصل الخطأ عداد الغاز بشكل مباشر، وعند تكرار الخطأ لثلاث مرات، لن يتم إعادة الخدمة إلا عبر التواصل مع الشركة وطلب الدعم الفني.

يأتي ذلك مع بداية شهر رمضان الكريم، والذي يزداد فيه إستخدام الغاز الطبيعي المنزلي، نظرا لطبيعة الشهر، وعادات وطقوس الصيام، وزيادة الإستهلاك المترتبة على طهو الطعام.

وبحسب الفيديو الذي يوضح بدايته طريقة شحن كارت عداد الغاز المنزلي، فأنه إذا تم شحن العداد وهناك أحد الاجهزة التي تعمل بالعمل في وضع استخدام أو هناك تناسي لفتحه، فأن الأمر يؤدي لتوقف الخدمة، حيث تظهر رسالة عبر شاشة العداد بذلك.

ويشير الفيديو إلى أنه هناك طريقة لإعادة الخدمة إذا تكرر الخطأ مرتان، موضحة بالفيديو التالي، وإنه حال تكرار الخطأ للمرة الثالثة فأن العداد سيفصل وسيحتاج المستهلك للعودة للشركة لإعادة الخدمة مرة أخرى.

الفيديو:

https://fb.watch/jrkWMG4EYY/

كما حذرت شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من عدم معرفة علامات شاشة عداد الغاز مسبق الدفع التحذيرية، مشيرة إلى أن عداد الغاز مسبق الدفع يظهر عبر شاشته 8 علامات كلا منهم له مدلول، وأن أحدهم يشير إلى وجود تسريب غاز بالشقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة بتروتريد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، انفو جرافا يشرح مدلول كل علامة تحذيرية أو إرشادية فوق شاشة عداد الغاز مسبق الدفع، وأيضا أهميتها.

ويأتي إشعار E-15 كأكثر الإشعارات خطورة عبر شاشة العداد مسبق الدفع والذي يشير إلى إنذار تسريب وخاصية الأمان، كما يأتي إنذار E-09 كإنذار هام أيضا بضرورة إجراء صيانة الصمام.

فيما يشير إشعار E-03 إلى اقتراب جسم ممغنط من عداد الغاز مسبق الدفع، وهو شئ يشكل خطورة أيضا على الجهاز، ويجب تداركه بإبعاد ذلك الجسم المشار إليه.



وأوضحت شركة بتروتريد عبر منشورها إلى أن إشعار E-05 يعبر عن إنذار لإعادة شحن العداد برصيد جديد، والذي ينذر بعد إشعار E-06 والذي يشير إلى إقتراب إنتهاء الرصيد المتاح بكارت الشحن الخاص بالعداد.

وحول وقت السماح الخاص بالشحن، فيشير إنذار E-10 بإنتهاء وقت السماح الخاص بذلك، وهي مرحلة بين إنتهاء الرصيد وضرورة الشحن، كما يشير إشعار E-02 إلى فتح الغطاء الخاص بالعداد، فيما يأتي الإشعار الأخير بعداد الغاز مسبق الدفع E-01 إلى إفراغ البطارية المسئولة عن تشغيل شاشة العداد.

وطالبت الشركة عبر بعض الردود عبر المنشور حول الأسئلة المتعددة المتعلقة بالأمر، إلى ضرورة التواصل مع خدمة الطوارئ الخاصة بالشركة عبر رقم 129 من أي خط أرضي، للإستفسار عن أي شكاوى أو أعطال قد تصيب عداد الغاز مسبق الدفع.

تسجيل قراءة عداد الغاز الأوتوماتيكي

فيما أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارا من يوم السبت ١ أكتوبر وحتى يوم ٢٠ من نفس الشهر ، عن استقبال طلبات تسجيل قراءات الغاز الطبيعي المنزلي من المواطنين.



وأكدت الشركة أنه حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجديد، فإن ذلك يؤدي لتراكم الفواتير ومضاعفة قيمة الفاتورة خلال الشهر التالي.