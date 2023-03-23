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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فيرمينو.. رحيل ثنائي جديد عن ليفربول

فريق ليفربول
فريق ليفربول

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، رحيل الثنائي أوكسليد تشامبرلين وآرثر ميلو عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
 

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لا جديد بشأن تشامبرلين، من المتوقع أن يغادر ليفريول في شهر يونيو المقبل كلاعب حر".
 

أضاف:" سيعود آرثر ميلو إلى يوفنتوس بعد انتهاء إعارته ".


يذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن مؤخرا، رحيل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي، بعد رفض اللاعب تجديد عقده.


ويقدم ليفربول موسم كارثي، حيث فقد الفريق فرصة التتويج ببطولة وحيدة على الأقل هذا الموسم.


ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

ليفربول تشامبرلين رومانو آرثر ميلو فيرمينو

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