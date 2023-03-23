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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيروس غريب يضرب المنتخب الهولندي لكرة القدم قبل مواجهة فرنسا

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن هولندا فقدت جهود 5 لاعبين بسبب عدوى فيروسية داخل التشكيلة قبل مواجهة فرنسا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم في باريس غدًا الجمعة.

وأعلن الاتحاد الهولندي، أن المدافعين ماتيس دي ليخت وسفين بوتمان والمهاجم كودي جاكبو ولاعب الوسط جويل فيرمان والحارس بارت فربروجن عادوا إلى منازلهم بقرار من المدرب رونالد كومان.

واستدعى كومان قلب دفاع إنتر ميلان ستيفان دي فري ولاعب وسط بايرن ميونيخ رايان جرافنبرخ وحارس فيتيس أرنهيم كيل شخربين كبدائل.

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ومن المقرر أن تلعب هولندا علي أرضها مع جبل طارق بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات يوم الاثنين.

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