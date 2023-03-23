مفاجأة مدوية في أسعار الذهب بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. تفاصيل

أجمع الخبراء والمحللون أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيم مع الوقت، ويظل دائما احتياطي استراتيجي للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.



واهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، خاصة بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5% في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.



وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفًا في تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر إلى 2025 جنيها.

وسجل عيار 24 نحو 2314 جنيهًا، فيما وصل عيار 18 إلى 1736 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فاستقر عند 16200 جنيه.

الذهب



وفي هذا السياق، أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتباطا كبيرا بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار رفع الفائدة أو تثبيتها بـ أسعار الذهب.



وأوضح هاني ميلاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع قيمة الدولار تدفع المستهلكين لبيع الذهب والاتجاه لشراء الدولار على اعتبار أن الفائدة تزداد والعكس صحيح، متوقعا أن يقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة أو زيادة طفيفة وفي الحالتين في مصلحة الذهب



وأشار إلى أن الوضع حاليا في مصر يشهد حالة تحوط انتظارا لقرار الفيدرالي الأمريكي، مردفا أن هناك ارتفاعا طفيفا بأسواق الذهب خشية الخسارة نتيجة حدوث اهتزازات في الأسعار، موضحا أن أسعار الذهب اليوم ليست حقيقية، بلغت 2000 جنيه لسعر عيار الذهب 21، مؤكدا أنه سعر تحوطي ليس حقيقيا بنسبة 100%.