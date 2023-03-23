ضربة للدولار.. الأخضر يتصدر خسائر العملات العالمية اليوم

شهد افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات اليوم الخميس خسائرا لأربعة من العملات الرئيسية المتداولة بالسوق بعد صدور قرارات الفائدة لعدد من البنوك المركزية الكبرى.

وجاء في صدارة تلك العملات الخاسرة الدولار الأمريكي، تلاه بالمركز الثاني الفرنك السويسري، ، ليأتي بعدهما بالمركز الثالث الين الياباني، وأخيرا، جاء اليورو بالمركز الرابع بين العملات الخاسرة.



وتراوحت خسائر العملات الأربعة ما بين 1.10% و 2.82%، وفيما يلي تفصيلا لأبرز العوامل التي تسبب بتلك الخسائر لكل عملة من العملات الأربعة على حدة:

شهدت العملة الخضراء خسائرا كبيرة خلال هذا الأسبوع، ولكنها تصدرت خسائر العملات الرئيسية اليوم، لتفتتح الجلسة الأمريكية لسوق العملات على تراجع بواقع 2.82%.

وجاءت خسائر الدولار الأمريكي بعد قرار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس والتصريحات المتشائمة لمحافظ البنك جيروم باول بالمؤتمر الصحفي للسياسة النقدية، حيث أوضح أن البنك سينتظر لتقييم أثر قراراته السابقة على الاقتصاد، مشيرا إلى احتمال رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أخرى فقط هذا العام.

هذا فضلا عن مخاوف المستثمرين حيال تطورات أزمة البنوك المحتملة بالقطاع المصرفي الأمريكي ، رغم تأكيدات الاحتياطي الفيدرالي على قوة القطاع، بعدما صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن الحكومة لا تعتزم تقديم ضمانات على الودائع غير المؤمن عليها.

رغم قرار البنك الوطني السويسري اليوم برفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لمحاربة لتضخم المرتفع، الذي سجل صعودا خلال الشهرين الماضيين رغم جهود البنك للسيطرة عليه، إلا أن العملة السويسرية تراجعت بقوة وافتتحت الجلسة على تراجع بواقع 2.09% مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وجاء هذا التراجع مدفوعا بتصريحات محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار البنك، حيث أكد على استعداد البنك وتركيزه على التدخل بسوق الفوركس لبيع الفرنك السويسري إذا صار أقوى من اللازم.

شهدت العملة اليابانية تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت بواقع 1.78% في مستهل الجلسة الأمريكية، مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وكان هذا نتيجة التعافي القوي للغاية الذي شهدته شهية المخاطرة خلال تعاملات اليوم، حيث أدى هدوء نبرة الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة إلى عودة المستثمرين إلى المخاطرة بقوة، مما دفع الين – الذي يعد أحد الملاذات الآمنة نحو التراجع.

افتتحت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي تعاملات اليوم على تراجع كبير أيضا، حيث انخفضت بنحو 1.10% نقابل نظيراتها من العملات الرئيسية الأخرى.

وجاء هذا وسط رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مما عزز صعود الجنيه الاسترليني على حساب اليورو.