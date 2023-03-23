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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 مليار متر.. بيان عاجل من روسيا بشأن امدادات الغاز للصين

روسيا والصين
روسيا والصين

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس،‏ أن المفاوضات بين شركة جازبروم الروسية وسي. إن. بي. سي الصينية بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا 2"، وصلت إلى المرحلة النهائية، وفقا لوكالة  تاس الروسية.

وقال نوفاك في تصريحات تليفزيونية اليوم‏، إن المفاوضات حول إعداد عقد بين جازبروم و CNPC الصينية بشأن تسليم الغاز الروسي عبر أنابيب سيبيريا 2 التي تعبر منجوليا بسعة إجمالية تبلغ 50 مليار متر مكعب من الغاز، وصلت إلى مراحلها النهائية.

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسية إلى أن هذا سيمكن موسكو من إرسال حوالي 100 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الروسي إلى الصين سنويا، لافتا إلى أن بكين تبدي أيضا اهتماما بالنقل عبر طريق بحر الشمال.‏

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