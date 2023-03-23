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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخميس الأسود في فرنسا .. 800 ألف شخص يحتجون على نظام التقاعد

الاحتجاجات في فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا - أرشيفية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن النقابات الفرنسية تقدر عدد المشاركين في احتجاجات باريس بـ 800 ألف شخص وهو العدد الأضخم منذ بداية الاحتجاجات في فرنسا ضد نظام التقاعد.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، عن وقوع احتجاجات ضخمة في فرنسا رافضة لـ نظام التقاعد الذي أقرته الحكومة والبرلمان، ويأتي ذلك  تزامنا مع الإضراب التاسع في المدن الفرنسية.

ونتيجة للاحتجاجات، تم  تقليص عمل شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية بعد مشاركة ربع موظفيها في إضراب على مستوى البلاد.

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ومن جانبها، قالت قناة BFMTV الفرنسية، إن الشرطة الفرنسية في مدينة رين استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وفي العاصمة باريس، سيطر المحتجون على خطوط السكك الحديدية، مما تسبب في تعليق حركة القطارات بالبلاد، كما قام الموظفين في أكبر مطارات العاصمة، مطار شارل ديجول، بإغلاق الممرات به، كما تم إغلاق برج إيفل وقصر فرساي.

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