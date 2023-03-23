ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب واشنطن ولندن بشأن اليورانيوم

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة تحاول إخفاء المعلومات حول الخطر الكبير الذي تشكله ذخائر اليورانيوم المنضب.

وقال ريتر: "تقول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا، لا، لا، نحن بحاجة إلى سلاح يدمر الدبابات وتكلفته رخيصة ولسنا قلقين بشأن التكلفة البشرية. أنا أفهم لماذا الروس منزعجون".

وأشار ريتر إلى أنه عندما تصطدم مثل هذه المقذوفة بالهدف، فإنها تتبخر، وهذا يؤدي إلى دخول جسيمات خطرة إلى جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تسممه، وبعد ذلك يمكن أن يصيب زوجته وطفله.

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي، أنه “يمكن أن يعاني الناس من استنشاق جزيئات خطيرة استقرت على الأرض في المكان الذي استخدمت فيه هذه الذخائر”.