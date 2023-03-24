أوكرانيا: أخطأنا بإعلان انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفا كاخوفكا قرب خيرسون

أقر الجيش الأوكراني، بأنه أخطأ بإعلانه انسحاب القوات الروسية من مدينة نوفا كاخوفكا قرب خيرسون، جنوبي البلاد، مؤكدا أنه أساء تحليل معلومات تلقاها.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن القوات الروسية لا تزال متواجدة مؤقتا في نوفا كاخوفكا.. لافتة إلى أن المعلومة حول الانسحاب المفترض للعدو من هذه البلدة نشرت إثر استخدام غير صحيح للبيانات المتوافرة.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/.

وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، قد أكد في وقت سابق اليوم أن قوات الجيش الروسي لا تزال في مواقعها بمدينة نوفا كاخوفكا وفي أماكن سيطرة القوات على الضفة الشرقية لنهر دنيبر.. نافيا صحة الأنباء حول انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون.