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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال اليومين الماضيين.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

حبس نجلي عم تعديا على تاجر بقالة في سوهاج

تحرير 91 محضرا تموينيا في سوهاج

بيان المحاضر المُحررة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 210 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال اليومين الماضيين، وتنوعت المحاضر بين:

"نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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