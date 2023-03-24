أمطار رعدية تضرب عدة محافظات خلال ساعات.. والأرصاد: توخوا الحذر الشديد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من مساء اليوم الجمعة تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، حيث تبدأ هذه التقلبات في السواحل الشمالية الغربية بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى وجود منخفض البحر الأحمر وكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط.



خريطة سقوط الأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن بعض المناطق من الصحراء الغربية ستشهد فرص أمطار بين المتوسطة والغزيرة والرعدية، ومع تقدم ساعات المساء ستنضم بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري وشمال الوجه البحري للمناطق المعرضة لسقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد سقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا.



ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء فترة سقوط الأمطار واتباع إرشادات المرور، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأشجار والمنازل المتهلكة.



