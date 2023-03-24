تهديدات بالقتل.. سيلينا جوميز تثير الجدل بسبب زوجة جاستن بيبر

أعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن تواصل هايلي بيبر زوجة النجم جاستن بيبر معها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت جوميز عبر خاصية “الاستوري”: “هايلي بيبر تواصلت معي وأبلغتني أنها تتلقي رسائل تهديد بالقتل وكراهية سلبية، وهذا شيء لا أتفق معه، لا أحد يجب أن يعاني تلك الكراهية أو التنمر”.

وتابعت سيلينا: “أنني أدافع دائمًا من أجل الطيبة، وأريد كل هذا أن يقف حقًا”.

مازالت سيلينا جوميز تعاني من آثار الهجر التي خلفها لها المغني جاستن بيبر، وزواجه من هايلي بيبر، التي رغم تأكيدها على عدم وجود مشكلات مع المغنية الشابة، إلا أن جمهور السوشيال ميديا دائما ما يخلق منازعات وهمية حول هذا الثلاثي.

يذكر أنه انخرطت هايلي وجاستن بيبر في علاقة عاطفية عام 2018، بعد فترة وجيزة من انفصاله عن المغنية سيلينا جوميز الذين ارتبطا عاطفيا على مدار ما يقرب من 7 سنوات.