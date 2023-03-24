عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تهديدات بالقتل.. سيلينا جوميز تثير الجدل بسبب زوجة جاستن بيبر

سيلينا جوميز
سيلينا جوميز

أعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن تواصل هايلي بيبر زوجة النجم جاستن بيبر معها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وكتبت جوميز عبر خاصية “الاستوري”: “هايلي بيبر تواصلت معي وأبلغتني أنها تتلقي رسائل تهديد بالقتل وكراهية سلبية، وهذا شيء لا أتفق معه، لا أحد يجب أن يعاني تلك الكراهية أو التنمر”.

 

وتابعت سيلينا: “أنني أدافع دائمًا من أجل الطيبة، وأريد كل هذا أن يقف حقًا”.

مازالت سيلينا جوميز تعاني من آثار الهجر التي خلفها لها المغني جاستن بيبر، وزواجه من هايلي بيبر، التي رغم تأكيدها على عدم وجود مشكلات مع المغنية الشابة، إلا أن جمهور السوشيال ميديا دائما ما يخلق منازعات وهمية حول هذا الثلاثي. 

 

يذكر أنه انخرطت هايلي وجاستن بيبر في علاقة عاطفية عام 2018، بعد فترة وجيزة من انفصاله عن المغنية سيلينا جوميز الذين ارتبطا عاطفيا على مدار ما يقرب من 7 سنوات.

سيلينا جوميز هايلي بيبر جاستن بيبر Selena Gomez justin bieber hailey bieber

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي والقنوات الناقلة

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

موضوعات متعلقة

ابنة تامر حسني تؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم برفقة والدتها بسمة بوسيل

عقب مقلب محمد رمضان.. رامز جلال يحتفل بتصدره التريند

شاهد.. زيزو برفقه إمام عاشور من معسكر المنتخب

ياسمين عز تعلق علي مشهد "الصوت الشتوي" من مسلسل الكبير أوي 7

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال كهربا من الأهلي

بتيشيرت المنتخب.. محمد صلاح برفقه طارق حامد وابنه.. شاهد

موجز السوشيال ميديا| تويتر يتحول لدفتر عزاء عقب رحيل أبلة فضيلة.. و"شكرا" لـ عمرو دياب تتصدر تريند تويتر

أروع قصص الحب.. روجينا تروج للحلقة الأولى من مسلسل ستهم

ترشيحاتنا

رئيس نابولي يحسم مصير سباليتي

أول جمعة من رمضان.. خطيب المسجد الحرام: صاحبوا التقوى في شهر الصيام

تفاصيل دهس فرد امن في مول شهير بالشيخ زايد.. صور

الصحة: فحص 6 ملايين مواطن في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

شوف بنفسك| صدى البلد يرافق طلاب جامعتي المنصورة والزقازيق لـ سايلو فودز.. الطلاب: نحقق الأمن الغذائي بشعار صنع في مصر

السعودية.. قرار عاجل بشأن صلاتي العشاء والفجر في جميع مساجد المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من مكسرات رمضان يحميك من ارتفاع سكر الدم| تفاصيل

لأول مرة.. سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما

في اليوم العالمي للسل| أعراض و أسباب صادمة لهذا المرض الخطير

السبعينيات..لن تصدق ما اكتشفته سيدة تحت سجادة غرفة معيشتها بأمريكا

فيديو

كرمه كفيله السعودي لأمانته.. وفاة عم شوقي العامل القناوي الأمين

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ