روسيا تعيد عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى أحضان أهاليهم في كييف| تفاصيل

رصدت قناة العربية تقرير فيديو عن إعادة روسيا لعشرات الأطفال الأوكرانيين إلى أحضان أهاليهم في كييف، بعد اتهام روسيا باختطافهم، وترحيلهم إلى أراضيها بشكل غير قانوني.

ووفقا لوسائل إعلام عالمية: أكدت أن مسؤوليين روس أجبروا الأهل على تسليم أطفالهم تحت الضغط، لإرسالهم إلى مخيم لقضاء أسبوعين في شبه جزيرة القرم.



ورصد التقرير، أن أبناءهم لم يعودوا بعدها، حينها نفت روسيا هذه الاتهامات مؤكدة محاولتها إنقاذ الأطفال من أهوال الحرب.



وما فعلته المحكمة الجنائية الدولية، فقد أصدرت مذكرة للقبض على الرئيس الروسي بوتين، لاتهامه بالتورط بترحيل هؤلاء الأطفال بشكل غير قانوني إلى بلاده وهو ما اعتبرته موسكو اتهاما وهميا باطلا.