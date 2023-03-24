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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسائل حب من المصريين للرئيس السيسي بعد قرار الإفراج عن الغارمين| شاهد

صدى البلد

بعد إعلان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره بالإفراج عن كافة الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح المصرية، لقضاء شهر رمضان مع أسرهم من خلال مبادرة بعنوان "سجون بلا غارمين وغارمات"، وإدخال الفرحة قلوب المصريين.

 

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين في قرار سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات وتسديد ديونهم، وعودتهم إلي منازلهم ليقضوا شهر رمضان مع أسرهم.

 

وقالت مني حسين إن هذا قرار عظيم لأن الغارمين والغارمات ليسوا مجرمين، وأن حاجتهم للمال لتلبية رغبات أبناءهم، وتجهيز بناتهم للزواج، وأننا نشكر سيادة الرئيس علي هذا القرار.

ولفتت فوزية أحمد "ربنا يكرمك يا ريس، شكرًا إنك حاسس بالناس، ويا رب كل القرارات الجاية تكون في صالحنا".

وأضافت مروة محمود "ده شيء كويس جدًا، ناس كتير محبوسة وعيالهم لوحدهم، ربنا يخليك لينا ياريس".

 

وعلق سعيد حمدي أنه أحلي قرار اتخذه سيادة الرئيس، وأن جميع الشعب يشكره وسعيد جدًا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصي علي الغارمين وأنهم أيضًا من المحتاجين.

وأنهى محمد يحي أن هذا القرار دائمًا يأتي في أفضل ميعاد، وأنه بيساعد كثير من الناس، وأن معظم الغارمين والغارمات احتياجهم للمال كان بهدف أطفالهم، وأنه يشكر سيادة الرئيس علي هذا القرار.

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