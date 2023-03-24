عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية جافة مقدمه من بنك الطعام المصري بالتعاون مع جمعية الخير الخيرية بفاقوس المشهرة برقم 2426 لسنة 2011 لتوزيعها علي الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

 

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعي جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم افضل الخدمات لهم والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

لعمل جلسات فصل بلازما..حجز مديرة إدارة التمريض بصحة الشرقية بالمستشفي الجامعي

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية قامت جمعية الخير الخيرية بفاقوس بالتعاون مع المديرية وبنك الطعام المصري بتوفير 14 ألف كرتونه مواد غذائية جافه لتوزيعها علي عدد 154 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديمها للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

الشرقية التضامن الاجتماعي ذوي الاحتياجات الخاصة الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي صحة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

والده مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. تفاصيل

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يحذر من خطأ عند الإفطار يخالف سنة الرسول

تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

زياد السيسي يتأهل لدور الـ 64 الرئيسي بكأس العالم لسلاح السيف بالمجر

بعد احتجاجات أمس بفرنسا .. ماكرون يصر على تطبيق قانون سن التقاعد

زحمة المرور تجيب الضغط .. بحوث أمريكية توجّه نصيحة للحكومات

الشرقية تطفئ الأنوار 60 دقيقة بالمنشآت العامة فى ساعة الأرض غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي مشكل.. إليك أسرار المذاق الشهي

هالات من الضوء الاصطناعي تغطي سماء السويد .. اعرف السر

قائمة أكلات لشهر رمضان 2023.. وصفات سهلة ولذيذة

تحذير من جامعة أكسفورد.. حبوب منع الحمل سبب زيادة الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

كرمه كفيله السعودي لأمانته.. وفاة عم شوقي العامل القناوي الأمين

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ