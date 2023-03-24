توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية جافة مقدمه من بنك الطعام المصري بالتعاون مع جمعية الخير الخيرية بفاقوس المشهرة برقم 2426 لسنة 2011 لتوزيعها علي الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعي جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم افضل الخدمات لهم والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية قامت جمعية الخير الخيرية بفاقوس بالتعاون مع المديرية وبنك الطعام المصري بتوفير 14 ألف كرتونه مواد غذائية جافه لتوزيعها علي عدد 154 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديمها للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.