وزير الري: المنطقة العربية الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "التزام المنطقة العربية المشترك بالإسراع بتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة" والمنعقدة ضمن فعاليات

مؤتمر الامم المتحدة للمياه.

وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم ، حيث تعتبر ١٩ دولة من أصل ٢٢ دولة عربية شحيحة المياه ، كما تعتمد معظم الدول العربية على موارد المياه المشتركة ، الأمر الذى يتطلب العمل على تحسين عملية ادارة المياه والاعتماد على البحث العلمى والتكنولوجيا للتعامل مع التحديات المائية ، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد دول المنطقة العربية التى تعاني من ندرة المياه والجفاف والتعرض لتأثيرات تغير المناخ.

واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه حيث تم عقد "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه" ، والذى كان أحد الأحداث التحضيرية الرئيسية لمؤتمر المياه للأمم المتحدة ٢٠٢٣ ، والذى انتهى لإصدار "نداء القاهرة للعمل" والذي تم تصميمه ليكون نقطة البداية للبلدان التى تعانى من الندرة المائية وما تبع ذلك من إنشاء برنامج عمل حول ندرة المياه ومعالجه الآثار المترتبة على هذه الندرة ولا سيما فى المجتمعات الريفية ، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق القاحلة.

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