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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يقضي على جنود أوكرانيا | القوات المسلحة الروسية توجّه اتهاما خطيرا للناتو

وزارة الدفاع الروسي
وزارة الدفاع الروسي

أعلن رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف اليوم الجمعة، خلال إفادة صحفية أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" فقط استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة.


وقال كيريلوف إن "ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة كانت تستخدم حصريًا من قبل دول الناتو".


وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الناتو أطلق حوالى 40 ألف قذيفة تحتوي على أكثر من 15 طنا من اليورانيوم المنضب خلال قصف يوغوسلافيا.

وتابع : "من الضروري أن نذكر العالم أن قوات حلف الناتو استخدمت الذخيرة الجوية مع اليورانيوم المستنفد أثناء قصف يوغوسلافيا خلال عام 1999، حيث تم استخدام حوالي 40000 قذيفة جوية خارقة للدروع بكمية من اليورانيوم تزيد عن 15 طناً.

 

وقال كيريلوف: "على الرغم من أن استخدام مثل هذه الذخيرة اليورانيوم المنضب سيسبب ضرراً كبيراً لسلامة القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين إلا أن دول الناتو والمملكة المتحدة البريطانية، مستعدة لتزويد كييف بمثل هذا النوع من الأسلحة".

وأوضح الكيريلوف: " مركبات اليورانيوم تبقى في التربة لفترة طويلة وتحتفظ بخطر الآثار السلبية على الناس والحيوانات والمحاصيل"، مضيفا أنه " على الرغم من أن استخدام مثل هذه الذخائر اليورانيوم المنضب سيتسبب في ضرر جسيم على صحة جنود القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين، فإن دول الناتو، والمملكة المتحدة، تعرب عن استعدادها لتزويد نظام كييف بهذا النوع من الأسلحة ".
 

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